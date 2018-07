Sinkende Nutzerzahl Twitteraktie bricht trotz Umsatzwachstum ein

News und Hassbotschaften bremsen Twitters Wachstum. Auf Druck der Behörden in mehreren Ländern säubert der Kurznachrichtendienst seine Internetplattform von Falschkonten und nimmt dafür sogar vorübergehend sinkende Nutzerzahlen in Kauf. Das machte das Management am Freitag deutlich - und trieb damit die Anleger in Scharen davon. Die Twitter-Aktie rauschte zeitweise um bis zu 19,5 Prozent in die Tiefe. Damit ging es dem Unternehmen genauso wie dem größeren Rivalen Facebook, der am Donnerstag nach Vorlage seiner Zwischenbilanz aus ähnlichen Gründen fast 19 Prozent an Börsenwert verloren hatte. In absoluten Zahlen waren dies mehr als 120 Milliarden Dollar. Das ist nahezu das Vierfache der Marktkapitalisierung von Twitter.