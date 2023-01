Smartphone-Broker 94 Millionen Euro Umsatz: Trade Republic ist weiter auf Wachstumskurs

Geld verdient das Start-up über Provisionsgebühren. Für jede Order fällt bei Trade Republic eine Fremdkostenpauschale in Höhe von einem Euro an. Je mehr Anleger mit Aktien und Kryptowährungen handeln, umso höher sind also die Einnahmen des Smartphone-Brokers. Er gilt als großer Profiteur des Börsenbooms der vergangenen Jahre. Im Zuge der Coronapandemie strömten viele neue Kunden an die Börse – und damit auch zu Trade Republic.