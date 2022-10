Smartphone-Broker Aktien ab einem Euro: Trade Republic startet Handel mit Aktienbruchteilen

„Beim vollständigen Aktien- oder ETF-Handel entspricht die Mindestanlage immer dem Preis eines kompletten Anteils, was bedeutet, dass viele Anleger gezwungen sind, alles auf eine Karte zu setzen, was am Ende zu einem höheren Risiko für ihr Portfolio führt“, so Trade-Republic-Gründer Hecker. Die Möglichkeit, Aktienbruchteile zu handeln, soll den Einstieg für Anleger nun weiter vereinfachen. „Unsere Kunden können nun jede Aktie entsprechend ihres Budgets erwerben.“