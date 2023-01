Smartphone-Broker Kampfansage an Banken – Trade Republic zahlt jetzt zwei Prozent Zinsen

Dass Banken höhere Einlagesummen verzinsen als der Neobroker, überrascht nicht: Trade Republic verdient sein Geld vor allem über Provisionen beim Handeln mit Aktien und Co. An jeder Order verdient das Unternehmen einen Euro, außerdem müssen Kunden an einigen Stellen mit versteckten Gebühren rechnen. Trade Republic hat ein Interesse daran, dass Kunden ihr Geld nicht nur auf dem Verrechnungskonto parken, sondern es an der Börse anlegen. Für den Durchschnittsnutzer dürfte die Zinsdeckelung bei der Einlagesumme aber irrelevant sein.