Sneaker als Geldanlage? 160.000 Dollar für ein Paar Turnschuhe

Einen dem New Yorker Baseballspieler Derek Jeter gewidmeten Schuh der Marke Air Jordan schätzt das Auktionshaus auf vergleichsweise günstige 60.000 Dollar. Von dem Modell gibt es weltweit nur fünf Paar, einst vergeben per Rubbellos-Lotterie in einem Pop-Up-Laden in der Nähe des Yankee-Stadiums. Wer die blauen Stiefel nicht nur in den Tresor stellen will, muss Schuhgröße 40,5 haben.