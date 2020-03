Social Bonds „Der Kapitalmarkt schafft sozialen Wohnraum“

Der Berliner Senat setzt im Kampf um bezahlbare Mieten auf die Deckelung der Mieten. Ist die Maßnahme der Berliner oder die Anleihe der Münchner erfolgversprechender?

Die beiden Systeme sind von der Wahl der Mittel unterschiedlich und lassen sich deshalb nur schwer miteinander vergleichen. Insbesondere die Zielrichtung der Maßnahmen ist eine andere. Durch den Berliner Mietpreisdeckel wird ja nichts am Status Quo verändert und kein neuer bezahlbarer Wohnraum für sozial schwache Mitbürger geschaffen. Man könnte sich sogar auf den Standpunkt stellen und sagen, dass das Berliner Modell investitionsfeindlich ist. Das Münchener Modell hat hingegen eine komplett andere Zielrichtung und ich wage zu behaupten, dass das Münchner Modell im Gegensatz zum Berliner Modell vorwärtsgerichtet ist. Mit der Anleihe sollen am Kapitalmarkt Mittel aufgebracht werden, die dazu dienen, neuen sozialen Wohnraum zu erschließen – und nicht den Bestehenden zu regulieren. Was allerdings beiden Modellen gemein ist: Die Instrumente sollen bezahlbaren Wohnraum ermöglichen. Für München heißt das, dass es in Zukunft in dieser Stadt mehr sozialen Wohnraum im Wert von 120 Millionen Euro geben wird. In Berlin sollen hingegen die Mieten nicht erhöht werden. Zumindest wenn das Verfassungsgericht dem Mietpreisdeckel zustimmt.