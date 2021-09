Solana-Coin SOL Solana etabliert sich am Krypto-Markt – 6000 Prozent Kursplus in einem Jahr

Hinter der Newcomer-Kryptowährung steht die Solana-Blockchain des gleichnamigen Unternehmens mit Hauptsitz in San Francisco. Konzipiert wurde Solana 2017 von Anatoly Yakovenko. Die Geschichte von Solana beginnt also gut zehn Jahre nach Entstehung des Bitcoins. Der erste Solana-Token (SOL) wurde im März 2020 auf den Markt gebracht.

Mit der Solana-Blockchain lassen sich digitale Verträge programmieren – sogenannte „Smart Contracts“. Diese dienen in der Kryptowelt dazu, Überweisungen an bestimmte Bedingungen zu knüpfen und sie so automatisiert ablaufen zu lassen. Das System soll 50.000 Transaktionen pro Sekunde durchführen können.