Solana (SOL) Schafft es der Hoffnungsträger Solana aus der Krise?

Einige Analysten gehen davon aus, dass der Solana-Kurs bis zukünftig auf 500 Dollar steigen könne. Die aktuelle Korrektur am Kryptomarkt zeigt aber, wie volatil ein Investment in einen solchen Coin sein kann. Seriöse Prognosen zur mittel- und langfristen Kursentwicklung gibt es daher im Bereich Kryptowährungen nicht. Denn der Markt ist von äußeren Faktoren und teils heftigen Schwankungen geprägt. Eine seriöse Prognose kann daher nicht getroffen werden. Zuletzt sorgte die mehrfache Abschaltung der Blockchain für Unmut bei den Anlegern und ließ den Wert des Coin sinken. Auch die Nähe zum FTX-Gründer Sam Friedman-Fried sorgte für einen Abschwung des Kurses. Ob Solana wieder das Vertrauen der Anleger gewinnen kann, in einer Zeit, in der immer mehr Skandale in Bezug auf Kryptobörsen aufgedeckt werden, bleibt fraglich.