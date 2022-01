Solana (SOL) Welche Chancen bietet Solana?

Außerdem profitiert Solana vom anhaltenden NTF-Boom. NFT steht für „Non-Fungible-Token“, also eine nicht austauschbare Wertmarke. Dabei werden Dateien mit einer Signatur versehen und so zum Unikat gemacht. Solana hat einen eigenen Marktplatz für NFTs lanciert. Um dort mit NFTs handeln zu können, braucht man Solana-Token. So hat Solana auch abseits von der allgemeinen Entwicklung am Kryptomarkt Wachstumschancen.