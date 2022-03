Sophie Neuendorf Kunst in unsicheren Zeiten? „Eine relativ sichere Anlage“

Daten können Sie von jedem Platz auf der Welt sammeln und einpflegen. Ihr Hauptsitz aber ist in New York, im Woolworth Building. Das ist nicht die preiswerteste Adresse. Warum gehen Sie nicht aufs Land?

Der Puls der Kunstwelt schlägt halt immer noch in New York. Da wollen wir sein. Aber klar, gerade während der Pandemie, wo viele unserer 120 Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, geht es eigentlich auch eine Nummer kleiner. Aber das geht auch durch einen Umzug innerhalb von New York in einen anderen Stadtteil. Das erwägen wir.