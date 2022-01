Sorge vor der Zinswende Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe wieder positiv – crasht nun der Anleihemarkt?

Hinter dem jüngsten Anstieg vermuten einige den Anfang einer breiteren Zinswende, also den Übergang zu längerfristig steigenden Zinsen. Das wäre für die Finanzmärkte eine neue Ära, denn seit rund 40 Jahren ist der übergeordnete Zinstrend rückläufig. Anleiherenditen wirken sich zudem auf den gesamten Kapitalmarkt aus. Der Aktienmarkt ist in den vergangenen Jahren sehr stark gestiegen, niedrige Zinsen haben die Anlage in Aktien befeuert. Bei steigenden Anleiherenditen fürchten Aktionäre Kursverluste. Großanleger haben zudem hohe Anleihebestände im Depot, deren Kurse ebenfalls bei steigenden Renditen nachgeben können. Ihnen drohen also an gleich mehreren Stellen Kursverluste.



