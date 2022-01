Sorge vor der Zinswende Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe wieder positiv – crasht nun der Anleihemarkt?

Aktuell ja, ein weiterer deutlicher Zinsanstieg könnte den US-Aktienmarkt über die Klippe stoßen. Besonders der Nasdaq sieht mit seiner schwachen Marktbreite gefährlich aus. In einer Stagflation, also hohe Inflation bei schwacher Wirtschaft, fallen Anleihen- und Aktienkurse. Genau das sehen wir seit einigen Tagen in den USA und genau das hatten wir in den 1970er Jahren unter dem damaligen Präsidenten Jimmy Carter. Dazu passend tendieren die Energiepreise kontinuierlich nach oben und auch das geopolitische Umfeld erinnert an die damalige Zeit.