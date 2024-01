Spark Networks Zum Schnäppchenpreis: Hedgefonds übernimmt deutsche Dating-Plattform

Bei den Aktionären ist der Ärger dagegen groß. Tobias Fuchs hat bereits angekündigt, das Einlegen einer Beschwerde zu prüfen. Das Problem: Eine Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. „Das hier vorgesehene Rechtsmittel der Beschwerde ist insbesondere weniger effektiv im Vergleich zu einem regulären Insolvenzverfahren“, sagt der Rechtsanwalt. Fuchs sieht zudem grundlegende Probleme beim StaRUG-Verfahren. „Der Staat kann eine solche Aufgabe nicht auf die Schultern ohnehin schon überforderter Amtsgerichte legen, die unter der Last der ihnen zugeteilten Fälle zusammenbrechen und denen ja auch die wirtschaftliche Kompetenz für die Entscheidung solcher komplexen Fragen fehlt. In einem Schnellverfahren sollen sie innerhalb kürzester Zeit entscheiden, ohne dass die Betroffenen wirksam geschützt werden. So kommt der Rechtsstaat unter die Räder“, sagt er.