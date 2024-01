Spark Networks Zum Schnäppchenpreis: Hedgefonds übernimmt deutsche Dating-Plattform

Um den Restrukturierungsplan hat es im Vorfeld bereits juristische Scharmützel gegeben. In einer Sitzung Mitte Dezember standen sich im Charlottenburger Gerichtssaal zahlreiche Rechtsanwälte gegenüber. Die Stimmung sei „laut und angespannt“ sowie „emotional aufgeheizt“ gewesen, berichtete damals ein Zeuge. Zoff gab es während der mehr als zwei Stunden andauernden Sitzung mehrfach. Aktionärsanwalte vermuteten unter anderem, dass Spark Networks bewusst in wirtschaftliche Schieflage gebracht worden sein könnte. Um das Unternehmen finanziell zu stützen, half die amerikanische MGG Investment Group im März 2022 mit einem Kredit von 100 Millionen US-Dollar aus. So weit, so gut. Doch was Aktionäre und Anlegerschützer stutzig machte: Einige Monate nach der Unterzeichnung des Darlehens wurde der Vertrag zwischen Spark Networks und der MGG Investment Group plötzlich um einige Passagen ergänzt.