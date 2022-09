Sparkassen schlagen Alarm Drohen der Mittelschicht jetzt wirklich Pleite und Altersarmut?

Dennoch wollen viele Deutsche weiter Geld zurücklegen. Drei Viertel der Befragten legen Geld an; wer regelmäßig spart, legt meistens zwischen 100 und 250 Euro monatlich beiseite. Trotz der schwierigen Wirtschaftslage will mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer vorerst an ihrer Geldanlage festhalten. Das deutet darauf hin, dass bislang nicht die Altersvorsorge gekippt wird, um die Gasrechnung bezahlen zu können.



Insgesamt ist die Lage aber in der Tat durchwachsen. So gehört Deutschland zwar traditionell zu den europäischen Ländern mit der höchsten Sparquote. Das Nettovermögen der Haushalte ist aber laut Europäischer Zentralbank (EZB) deutlich geringer als in Ländern wie Luxemburg, Italien oder Frankreich. Das liegt daran, dass die EZB auch Vermögen aus Grundstücken und Immobilien mit einbezieht. Anderswo in Europa besitzen deutlich mehr Menschen Wohneigentum als in Deutschland. Der Puffer für schlechte Zeiten ist in der Bundesrepublik also insgesamt nicht so groß wie in manchen anderen Ländern.