Sparpläne für Kinder So reich wird ihr Kind, wenn Sie nur das Kindergeld anlegen

Ist das nun viel oder wenig? Es kommt auf die Perspektive an. Allein die Inflation würde die Kaufkraft der Geldsumme im Laufe der Zeit schmälern. Bei langfristig nur zwei Prozent Inflation (also weit unter der aktuellen Rate) würde die Endsumme in heutiger Kaufkraft gut 60.000 Euro entsprechen. Will das Kind das Geld später beispielsweise fürs Studium nutzen, könnte es sich ein Monatsbudget von 2000 Euro (in heutiger Kaufkraft gerechnet) damit 30 Monate lang finanzieren.