Spezielle Investmentfonds Frauen, kauft kein Blendwerk!

Für den Fonds hat sich die Frauenfinanzberatung einen Partner ins Boot geholt, der ebenfalls in Stuttgart residiert. A/Ventum führt den großspurigen Zusatz family office Consulting AG, was nach einem besonders exklusiven Anlegerzirkel klingt. Family Offices sind gewöhnlich die privaten Vermögensverwaltungen begüterter Unternehmer oder Erben. Der Begriff ist aber nicht geschützt, jeder kann ihn führen. Wenn monatlich A/Ventum und die Frauenfinanzberatung in Anlageausschuss-Sitzungen zusammentreffen, diskutieren sie unter anderem die Strategie des Investmentfonds A&F Strategiedepot Core Dimensional Plus. Der besteht aus rund 45 einzelnen Aktien-, Renten- und Mischfonds. Teilweise wird in börsengehandelte Indexfonds, so genannte ETF, investiert. Core ist einfach die englische Bezeichnung für „Kern“, „Dimensional“ ist der Name eines US-Fondshauses, der hier aber ähnlich fehl am Platz ist wie das „Plus“ – denn das sucht der Anleger vergebens. Wenn es für eine besondere Leistung stehen soll, dann ist die bislang nicht erkennbar.