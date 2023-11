Sportwetten „Die besten Spieler verdienen 100.000 bis 300.000 Euro im Jahr“

Neben der Gewinnquote kommt es bei Sportwetten vor allem darauf an, wie viel von den Wetteinsätzen an die Spieler wieder ausgeschüttet wird. Auch hier gibt es erhebliche Unterschiede: Die besten Ausschüttungsquoten gibt es häufig bei Fußballwetten. Buchmacher F. erklärt das so: Wenn die Siegchancen bei einem Fußballspiel 50:50 stehen, dann müsste der Buchmacher eigentlich eine Wettquote von 2:2 anbieten. In diesem Fall würde er aber nichts verdienen. Stattdessen bietet er eine Quote von 1,90:1,90. Zehn Prozent behält der Buchmacher also ein.