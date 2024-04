Staatsanleihen Amerikas Schwäche am Anleihemarkt

Shamik Dhar, Chefvolkswirt von BNY Mellon IM rät Anlegern deshalb zu etwas längeren Laufzeiten im Anleiheportfolio, um sich so höhere Zinsen für mehrere Jahre zu sichern und sich „gegen unerwartet schwere Wachstumsabschwächungen abzusichern“. Anleger, die ihre Papiere bis zum Ende der Laufzeit halten wollen, sollten in Europa also in Anleihen investieren, die vor der Zinssenkung mit einem höheren Nominalzins ausgegeben werden. Dabei lohnt es sich, auf günstige Einstiegskurse zu achten, das erhöht am Ende die Rendite. Wer das Währungsrisiko nicht scheut, setzt ohnehin auf US-Bonds, um die höheren Kupons einzufahren.