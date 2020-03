Staatsfonds im Crash So clever hat die Schweizer Nationalbank ihre 700 Milliarden angelegt

Die SNB hatte Ende 2019 etwa 70 Prozent ihrer Devisenreserven sicher in Staatsanleihen mit im Schnitt 4,7 Jahren Restlaufzeit gesteckt und davon etwa zwei Drittel in solche mit der höchsten Bonitätsnote von Triple-A. Da kommen nur die Schweiz selber sowie Deutschland, Niederlande und Luxemburg infrage. Mit Käufen solcher Anleihen hat sie versucht, den Frankenkurs gegenüber dem Euro zu drücken. Anleihen sind gewöhnlich in Krisen ein sicherer Hafen, Verluste aus Aktien federn sie ab. Die Kurse dieser Anleihen sind in der Coronakrise leicht gestiegen.



Der Aktienanteil in dem Depot hat Verluste, aber er machte Ende 2019 auch nur etwa 20 Prozent des Gesamtbestandes aus – das waren Ende Januar etwa 160 Milliarden Franken. Die Schweizer haben die Prozesse ihrer Anlagestrategie genau dargestellt, lassen sich aber bei der genauen Anlage der Gelder – anders als etwa Norwegen beim nationalen Pensionsfonds – nicht in die Karten schauen.



In den USA sind allerdings Großanleger zur Veröffentlichung ihres Bestandes verpflichtet. Und dort gewährt dann auch die SNB einen Einblick ins Depot: Man sieht hunderte Aktien von kleineren und großen US-Unternehmen aus Indizes wie Dow Jones und Nasdaq. Die Liste reicht von Abbott Laboratories (Pharma) und Abercrombie & Fitch (Mode) bis zu Zynga (Spieleanbieter). Ende Februar machten US-Aktien rund 97 Milliarden Schweizer Franken aus. Am Jahresende könnten es, vor dem Crash, 20 Milliarden Franken mehr gewesen sein. Das klingt gewaltig, aber allein die Marktkapitalisierung der Deutschen Bank ist in den vergangenen Wochen in einer ähnlichen Größenordnung gesunken.