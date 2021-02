Staatsverschuldung „Auch in den 70er Jahren kam die Inflation ohne Vorwarnung“

Gastbeitrag von George P. Shultz , John F. Cogan, John B. Taylor 28. Februar 2021

Eine hohe und steigende US-Staatsverschuldung wird letzten Endes private Investitionen verdrängen und damit das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen bremsen. Bild: AP Bild:

Vor seinem Tod am 6. Februar hat George P. Shultz, ehemaliger US-Finanzminister und Außenminister, einen letzten Kommentar verfasst, in dem er vor den Gefahren warnte, die durch den enormen Anstieg der US-Regierungsausgaben in den letzten Jahren, auch während der Covid-19-Krise, entstanden sind. Ende der 1960er-Jahre gaben die Indikatoren in den USA keinen Hinweis auf den anschließenden rasanten Anstieg der Inflation und der Zinssätze. Das könnte erneut passieren.