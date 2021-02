Staatsverschuldung „Auch in den 70er Jahren kam die Inflation ohne Vorwarnung“

Präsident Franklin D. Roosevelts New Deal brach mit dieser Norm, und seither ist Deficit Spending in Washington zur Normalität geworden, wobei die US-Bundesregierung in 63 der 75 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mehr ausgegeben hat als ihr an Einnahmen zur Verfügung stand. Anfangs waren die gewählten Vertreter zutiefst besorgt über die nachteiligen Folgen ihrer übermäßigen Ausgaben. Doch im Laufe der Zeit ließ diese Besorgnis allmählich nach. Die jährlichen Defizite wuchsen so stark an, dass die US-Staatsverschuldung ab Mitte der 1970er-Jahre schneller wuchs als das Nationaleinkommen.