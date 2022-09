Staking im Selbstversuch Feste Zinsen mit Krypto!? Wie ich versuchte, mit Staking reich zu werden

Wenn ich in mein Depot schaue, bin ich froh, nur wenig Geld in Kryptowährungen investiert zu haben. Seit Jahresbeginn haben Bitcoin und Co. mehr als 50 Prozent an Wert verloren. Eine stabile Wertanlage sind sie nicht. Es klingt daher seltsam, wenn für Krypto-Anlagen fixe Erträge offeriert werden. Die verspricht unter anderem die Kryptobörse Coinbase, bei der auch ich ein Konto habe.