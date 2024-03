Standort Deutschland „Die Schuldenbremse hat Deutschland geholfen“

Warum?

Deutschlands AAA Rating stützt sich auf die international wettbewerbsfähige und diversifizierte Wirtschaft, die gute Arbeitsplätze ermöglicht, und somit für starke öffentliche Finanzen sorgt. Deutschlands langfristiges Wachstumspotenzial ist daher ein wesentlicher Treiber für das Rating. Da die demographische Entwicklung das Wachstum dämpft, sind Investitionen umso wichtiger, auch im Vergleich zu anderen Ländern, die über die Bestnote verfügen. In Europa sind das die Niederlande, Schweden, Dänemark, Norwegen, die Schweiz und Luxemburg. In diesen Ländern lagen die Nettoinvestitionsquoten des Staates im Schnitt der vergangenen 30 Jahre bei 1,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, also gemessen am BIP rund zehnmal so hoch wie in Deutschland.