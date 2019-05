Star-Investor Buffett liebäugelt mit Deals in Europa

Der Starinvestor streckt seine Fühler nach Großbritannien und Europa aus. „Wir hoffen auf einen Deal in Großbritannien und / oder in Europa, egal wie der Brexit ausgeht“, sagte der Milliardär auf der Hauptversammlung. „Ich möchte, dass Berkshire Hathaway in Großbritannien und Europa besser bekannt wird... Ich würde mir wünschen, dass sie öfter an Berkshire denken, wenn Unternehmen zum Verkauf stehen“, merkte Warren Buffett an. Das Gezerre um einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Unionen sieht er dabei nicht als Hindernis. „Ich habe das Gefühl, dass es ein Fehler war, abzustimmen, um zu gehen“, sagte er. Allerdings „zerstört es meinen Appetit nicht im Geringsten, eine sehr große Akquisition in Großbritannien zu tätigen.“