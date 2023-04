Stars und ihre Geldanlage Das sind die grünen Investments der Promis

Die Liste von Leonardo DiCaprios nachhaltigen Investments ist fast so beeindruckend wie die Liste seiner Hollywoodfilme („The Wolf of Wall Street“, „The Revenant“, „Don't look up“). Vor allem Unternehmen, die sich auf vegane Ernährung spezialisieren, haben es dem 48-Jährigen angetan. Der Oscarpreisträger hat bereits in mehrere Start-ups investiert, die sich auf zelluläre Landwirtschaft und Aquakultur konzentrieren, darunter das niederländische Lebensmitteltechnik-Unternehmen Mosa Meat und WildType aus San Francisco. Darüber hinaus hat DiCaprio in Hippeas investiert, eine vegane Snackmarke, sowie in Califia Farms, einen Hersteller pflanzlicher Milch. Der Schauspieler sitzt auch im Nachhaltigkeitsausschuss des Start-ups Perfect Day, das tierfreie Milchproteine entwickelt.