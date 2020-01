Start-up-Investments Berlin verhilft Europa zum Venture-Capital-Rekord

Berlin hat sich auf der weltweiten Landkarte bei der Finanzierung von jungen Unternehmen inzwischen fest etabliert. Die deutsche Hauptstadt zog 2019 umgerechnet 4,5 Milliarden Dollar an Risikokapital an (englisch: Venture Capital). Das zeigt eine gemeinsame Studie des britischen Unternehmernetzwerkes Tech Nation und der Venture-Capital-Plattform Dealroom.co, die wiwo.de exklusiv vorliegt. Demnach liegt Berlin auf Platz sechs der weltweiten Start-up-Investitionen, hinter der Bay Area rund um San Francisco (43,5 Milliarden Dollar an Investments), Peking (16 Milliarden), New York (14,4 Milliarden), London (9,7 Milliarden) und Shanghai (7,3 Milliarden). Die deutsche Hauptstadt zog damit deutlich mehr Geld an als etwa das siebtplatzierte Paris mit 3,3 Milliarden Dollar. Sehr achtbar auf Platz neun hinter Stockholm folgt München. In Start-ups an der Isar pumpten Investoren vergangenes Jahr 1,5 Milliarden Dollar an Wagniskapital. Noch auf Platz 22 findet sich Hamburg, das allerdings gerade einmal 200 Millionen Dollar anzog.