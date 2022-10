Steigende Dispozinsen Wie Banken bei Sparern abkassieren – und was dagegen hilft

In den Bedingungen heißt es, der Dispozins richte sich nach dem Referenzzinssatz, in diesem Fall nach dem Zwölf-Monats-Euribor. Das betrifft jedoch nicht die absolute Höhe der Dispokosten, lediglich ihre Veränderung. Je nachdem, wie sich der Euribor entwickelt, sinkt oder steigt parallel dazu der Dispozins bei der DKB. Innerhalb des relevanten Zeitraums stieg der Referenzzinssatz von minus 0,48 auf plus 2,22 Prozent, also um 2,7 Prozentpunkte. Eben diese 2,7 Prozentpunkte hat die DKB auf ihren Dispozins draufgeschlagen.