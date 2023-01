Steigende Zinsen Tagesgeld: Jetzt ziehen die Versicherer nach

Die Anlagekombi Safe+Smart hat allerdings nicht nur die Vorteile einer Rentenversicherung, sondern auch deren Nachteil. So fallen bei Abschluss Kosten in Höhe von drei Prozent der Anlagesumme an. Die müssen erst einmal wieder reingeholt werden. Will ein Kunde beispielsweise 100.000 Euro investieren, muss er erst einmal 3000 Euro an den Versicherer zahlen. Legt dieser Kunde sein Geld nur in den Zinstopf, benötigt er beim aktuellen Zinssatz fast anderthalb Jahre, um überhaupt wieder auf seine ursprüngliche Anlagesumme zu kommen. Mit einem Tagesgeldkonto bei einer Bank und einem selbst verwalteten ETF-Depot kommen Anleger günstiger davon – müssen sich dann allerdings auch mehr mit ihrem Geld beschäftigen.



