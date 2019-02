 Steigender Ölpreis: Gute Anlagechancen mit Erdöl-ETFs

Die deutliche Aufhellung des Ölmarktes in den vergangenen Wochen liege aber nicht nur an einer höher als erwartenden Nachfrage, sondern auch an politischen und marktbedingten Schwächen auf der Angebotsseite. Während die OPEC und weitere wichtige Förderstaaten wie Russland nach wie vor auf die Förderbremse treten und in den USA das „schwarze Gold“ weiterhin sprudelt, haben Anbieter wie Iran oder Venezuela mit teils hausgemachten innen- wie außenpolitischen Problemen zu kämpfen.