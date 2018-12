4. Die Deflation kehrt zurück: Obwohl zunächst die Inflationsangst die Märkte bewegen wird, ausgehend von der berechtigten Erwartung, dass sich steigende Löhne (vor allem in den USA) in entsprechenden Preissteigerungen niederschlagen, dürfte 2019 das Jahr werden, in dem die Angst vor einer deflationären Entwicklung zurückkehrt. Nachlassende Nachfrage, anhaltende Überkapazitäten und untragbare Schuldenlast vergrößern den weltweiten Deflationsdruck. In der Folge werden die Notenbanken umschalten und statt Zinserhöhungen werden weitere geldpolitische Maßnahmen zur Rettung von Weltwirtschaft und Finanzmärkten diskutiert werden.



5. Krise bei Unternehmensanleihen: An meiner Erwartung einer Krise im Bereich der Unternehmensanleihen in den USA und auch Europa halte ich fest. Seit 2009 ist das Volumen an BBB Bonds in den USA um fast 230 Prozent auf nunmehr 2500 Milliarden US-Dollar angewachsen. Gut 1000 der 2500 Milliarden Dollar in Anleihen, die noch mit BBB geratet sind, haben einen Verschuldungsgrad auf Junkbond-Niveau. Diese müssten also eigentlich ihr Rating verlieren. Noch können Unternehmen und Ratingagenturen die Illusion aufrechterhalten, alles sei bestens. Kommt es zu einer Welle an Herabstufungen, drohen massive Kursverluste im Anleihebereich. Zwangsverkäufe treffen auf keine oder unzureichende Nachfrage. Ein Margin Call nimmt sich im Vergleich dazu als Spaziergang aus. Schlimmer noch sieht es bei Leveraged Loans aus, also Krediten, die an Unternehmen mit hoher Verschuldung gegen unzureichende oder gar ohne Sicherheiten gegeben wurden. Hier fehlt im Markt jegliche Liquidität und die Investoren stehen vor erheblichen Verlusten, die auf das gesamte Finanzsystem ausstrahlen.