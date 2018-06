Was zum Szenario für die zweite Jahreshälfte führt:

- Die US-Notenbank hält an ihrer Strategie der Geldverknappung fest, was zu einer weiteren Aufwertung des US-Dollar führt mit den bekannten negativen Konsequenzen für die Schwellenländer, die sich in US-Dollar verschuldet haben.

- Die US-Regierung hält an ihrer Strategie fest und belegt weitere Länder und Produkte mit Strafzöllen, darunter auch die europäische Automobilindustrie. In der Folge kommen die Weltbörsen zusätzlich unter Druck und treten in einen Bärenmarkt ein.

- Die Euro-Zone fällt in die Rezession und damit ist die EZB gezwungen, an ihrem expansiven Kurs festzuhalten. Die Zinsen sinken wieder und der Euro wird schwächer.

- Der schwächere Euro befeuert zusätzlich die Wut der amerikanischen Regierung, die weitere Gegenmaßnahmen ergreift. Es besteht die realistische Gefahr einer weiteren Eskalation im Handelsstreit.

- Zum Jahresende wird dann die US-Fed umschwenken und ebenfalls die geldpolitischen Schleusen öffnen. Dann allerdings zu spät, die Rezession wäre da.

- Und mit ihr eine neue Finanzkrise, gegeben durch die hohe Verschuldung der Weltwirtschaft und die unzureichende Reform des Finanzsystems.