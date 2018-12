3. Hingegen wurde meine Erwartung, dass die Schwellenländer, Russland, Japan und Europa relativ besser abschneiden klar verfehlt. Die USA waren relativ die bessere Börse und Europa ist relativ zu den USA so billig wie lange nicht – die Ursachen werde ich in einer der ersten Kolumnen 2019 an dieser Stelle vertieft betrachten – und Japan bleibt eine der fundamental besten Märkte der Welt. Dennoch eindeutig Null Punkte.



4. Das ebenfalls erwartete Blutbad bei Unternehmensanleihen blieb aus. Bis jetzt. Es zeichnen sich immer deutlichere Probleme ab und es droht eine Rekordflut an Herabstufungen von Unternehmensanleihen in den USA und Europa wie an dieser Stelle vor vier Wochen diskutiert. Der Zinsaufschlag für Hochrisikoanleihen beginnt zwar zu steigen, dennoch lag ich mit dem Timing falsch. Null Punkte.



5. Hingegen war die Erwartung einer Erholung des US-Dollars vollkommen richtig. Der Konsens im Markt war der einer Dollarabschwächung und einer neuen Stärke des Euro. Im ersten Quartal sah es noch danach aus, seither hat der Dollar jedoch zu allen maßgeblichen Währungen aufgewertet und gerade in dieser Stärke des Dollars liegen einige Probleme der Schwellenländer begründet, vor allem von Ländern wie der Türkei, die sich in großem Stil in US-Dollar verschuldet haben. Ein Punkt.