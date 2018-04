Stelter strategisch: Russland ins Depot

"Put your money where your mouth is" gilt auch für Stelter strategisch. Die Kolumne ist für mich immer wieder Anlass zur Standortbestimmung für meine persönliche Strategie der Geldanlage. Dies gilt für die grundlegende Überzeugung der Diversifikation in Aktien, Immobilien, Gold und Liquidität, den Grundsatz möglichst wenig zu handeln, weil man den Markt ohnehin nicht timen kann und die feste Überzeugung möglichst global anzulegen. Überwiegen doch die Risiken einer einseitigen Orientierung am Heimatmarkt (Anleger – raus aus Europa).