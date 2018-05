Wo wir heute schon bei Fortsetzungen sind, ein kurzer Kommentar zu Russland. Am 19. April habe ich begründet, weshalb ich am vorangegangenen Montag in Reaktion auf den Einbruch an der Börse in Moskau meine Position dort aufgestockt habe. In der vergangenen Woche notierte der MICEX Index über zehn Prozent höher, einzelne Werte liegen über 15 Prozent im Plus. Angesichts steigender Ölpreise, solider Staatsfinanzen und sinkender Inflationsraten bleibe ich dabei.