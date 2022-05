Steuer auf Kryptowährungen „Das Finanzamt ist genauso ratlos wie die Anleger“

Was empfehlen Sie hier?

Je nach Fall kann es sich dann lohnen, den Buchverlust innerhalb der Jahresfrist zu realisieren, also mit Verlust zu verkaufen. Später kann der Anleger dann wieder erneut investieren, wenn er langfristig an weitere Kurszuwächse glaubt. Hierbei sind zur Vorsicht aber die steuerlichen Haltedauern zu beachten. Buchverluste mit bereits länger als ein Jahr gehaltenen Kryptowährungen würden sich nicht eignen. Zudem ergeben sich aus den vermeintlichen Nachteilen der sehr umfassend angelegten Besteuerungspraxis natürlich auch sehr interessante Gestaltungs- und äußerst wichtige Schadensbegrenzungsmöglichkeiten zum Beispiel im derzeit noch sehr unterschätzten NFT-Bereich. All dies ist aber im Einzelfall genau zu prüfen und Punkt für Punkt zu hinterfragen.