Steuer auf Kryptowährungen „Das Finanzamt ist genauso ratlos wie die Anleger“

Wie berechne ich meinen Gewinn?

Ihre Frage ist simpel, die Antwort nicht. Die Finanzverwaltung geht dabei bislang in aller Regel von der sogenannten FiFo-Methode aus, für „First in, First out“. Diese Methode wird beispielsweise auch bei Aktien genutzt. Damit wird also beim Handel mit der gleichen Kryptowährung immer das verkauft, was ich im Bestand als erstes gekauft hatte und der Gewinn auf den damaligen Kaufkurs bezogen. Eine kryptospezifische gesetzliche Grundlage hierfür existiert allerdings nicht. Schon das bietet Angriffsfläche.



Lesen Sie auch: So investieren Sie richtig in Krypto-Währungen – das große Dossier der WirtschaftsWoche