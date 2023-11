Streit um Digitalwährung „Seit vier Jahren habe ich in Schweden kein Bargeld mehr in der Hand“

Deutschland ist das komplette Gegenteil. Im Vergleich zu einer Bargeldnutzung von rund acht Prozent in Schweden, sind Münzen und Scheine mit 60 Prozent das beliebteste Zahlungsmittel der Deutschen. Auch wenn die Corona-Pandemie den Digitalisierungsprozess vorübergehend beschleunigt hat, ist der Umsatzanteil der Kartenzahlung nur leicht auf 60 Prozent gestiegen, wie Zahlen einer Markterhebung des Forschungsinstituts EHI zeigen. Gleichzeitig gibt es immer weniger Geldautomaten in Deutschland und in Europa. Wer Bargeld abheben will, muss zum Teil lange Wege gehen – oder an fremden Automaten hohe Gebühren zahlen.