Streit ums Geld Privatjet-König Flohr: Flugzeug-Zoff mit einem reichen Deutschen

Und Simon Ebert scheint ein großes Faible für Flugzeuge zu haben. Bis zum Verkauf hielt er Anteile an Air Hamburg. Als der Verkauf bekanntgegeben wurde, schickte er zusammen mit Air-Hamburg-Gründer Helmers eine Botschaft an die Mitarbeiter, die aus heutiger Sicht bemerkenswert ist: Dort heißt es: „Wir freuen uns mit Euch und Vista das nächste Kapitel der Air Hamburg zu schreiben. Mit Thomas Flohr als Eigentümer von Vista bekommen wir einen weitsichtigen Unternehmer und Visionär der privaten Luftfahrt an unsere Seite.“ Und: Air Hamburg werde „eigenständig vom Standort Hamburg aus weiter operieren“ und „die Marke beibehalten“. Dass Air Hamburg eine eigene Marke bleiben soll, sicherte auch Flohr damals zu, ebenfalls in einer Botschaft an die Mitarbeiter.



Lesen Sie auch: Promis stürzen sich heimlich auf Privatjets