Studie: Zu viel Kohle: Greenpeace kritisiert die vier größten deutschen Fondshäuser

Eine Dividende von sagenhaften 98 Milliarden Dollar wird der weltgrößte Öl- und Gasproduzent Saudi-Aramco für das letzte Geschäftsjahr ausschütten. Das Geld fließt vor allem dem Königreich Saudi-Arabien und dessen Pensionsfonds zu, die 98 Prozent der Aktien halten. Mit fossiler Energie lässt sich noch immer viel Geld machen. Das genossenschaftliche Fondshaus Union Investment verdient mit. Die Frankfurter haben in Aktien oder Anleihen von Aramco investiert. Greenpeace hat die Bestände an Öl-, Kohle- und Gasunternehmen in den Depots der vier größten deutschen Fondshäuser geprüft und dort auch Positionen in Aramco gefunden. Doch solche Investments sind umstritten.