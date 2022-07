Studien über Vermögen 232.800 Euro im Durchschnitt? So reich sind die Deutschen

Obwohl in vielen Ländern das Bruttoinlandsprodukt eingebrochen ist, stiegen die Haushaltsvermögen pro Person. In europäischen Ländern, USA und Australien war die Steigerung am stärksten. Deutschland befindet sich hinter den USA auf dem 7. Platz. Hier vergrößerte sich das Vermögen pro Person um mehr als 40.450 US-Dollar. An der Spitze steht die Schweiz, wo rein rechnerisch das Vermögen pro Person um 70.729 US-Dollar zugelegt hat.