Bitcoin steigt über 10.000 US-Dollar

Dennoch wachsen Zweifel, ob sich der Bitcoin in Zukunft als alltagstaugliche Kryptowährung eignet. „Die Technik ist überholt“, sagte Blockchain-Fachmann Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance in Frankfurt. Angesichts der Probleme wie der langsamen Transaktionsgeschwindigkeit könnte sich das Thema Bitcoin in ein paar Jahren womöglich erledigt haben.