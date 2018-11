Tages- und Festgeld Die Zinsen sind zurück! Doch es gibt Haken

Dieser Teil der Anlage würde also nicht zum festen Zins, sondern chancen-, aber eben auch risikoreicher investiert. Prognoseunabhängig, regelbasiert, in verschiedenen Anlageklassen – so wirbt die Bank dafür. Diese Vermögensverwaltung gibt es nicht zum Nulltarif. Laut Branchenmagazin „Private Banker“ liegt der Standardgebührensatz in der Vermögensverwaltung von Donner & Reuschel bei 1,3 Prozent, zuzüglich Mehrwertsteuer (All-In-Fee). So betrachtet wäre der Lockzins von zwei Prozent für zwölf Monate vor allem ein Werbeinstrument für die eigene Vermögensverwaltung. Ach ja, auf die Gesamtsumme von wenigstens 500.000 Euro betrachtet (und ohne Kosten und Erträge aus der Vermögensverwaltung) würde das Angebot dann einem Prozent Zins entsprechen. Die Anlage würde sich - so gerechnet - in rund 72 Jahren verdoppeln (mathematisch exakt 69,7). Ob das wirklich ein überzeugendes Argument für den Wechsel zu Vermögensverwaltung ist? Wohl nur, wenn der im Einzelfall ohnehin sinnvoll ist.