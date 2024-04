Tages- und Festgeld Diese Banken geizen bei den Zinsen

Einige Institute schießen jedoch den Vogel ab: Sie bieten zwar Tagesgeld an, zahlen aber keine Zinsen darauf. Besonders ärgerlich ist dies, wenn zusätzlich auch noch eine Kontoführungsgebühr anfällt, wie etwa bei den Sparkassen Donnersberg und Werra-Meißner, sagt Krux. Immerhin: Anders als so manche private Bank beteiligen sich Sparkassen und Genossenschaftsbanken immerhin kaum an Lockangeboten mit hohen Zinssätzen, kurzen Laufzeiten und komplizierten Konditionen.



Besser sieht es bei Festzinsangeboten aus. Hier gibt es bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken im Schnitt für alle untersuchten Laufzeiten über zwei Prozent Jahreszinsen, Sparbriefe eingeschlossen. Einzelne Banken heben sich sogar im Guten von der Masse ab.