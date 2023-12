Tagesgeld-Zinsen Hier bekommen Sie monatlich Taschengeld von der Bank

Tagesgeld ist eigentlich eine simple Geldanlage. Nominal, also vor Abzug der Inflation, wird das Geld nie weniger und ist durch Sicherungsmechanismen vor einer Bankenpleite geschützt. Wer das Maximum rausholen will, muss die Angebote aber genau vergleichen. Die besten Konditionen gibt es in der Regel nur für Neukunden und auch nur zeitlich befristet. Danach gilt ein mickriger Zinssatz, mit dem auch die Bestandskunden abgespeist werden.