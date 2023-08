Tarifvergleich Die besten Broker für ETF-Anleger

Bei den größeren Anlagesummen überzeugten sieben Broker die FMH-Experten: Traders Place, finanzen.net / zero, Trade Republic, Flatex, just Trade, Scalable Capital und die Onvista Bank. Depotkosten gibt es nicht, einzig Scalable berechnet für die Flate Rate seines Angebots „Prime Broker“ 2,99 Euro pro Monat. Die Sparplan-Ausführung ist mit einer Ausnahme kostenfrei. Lediglich die Onvista Bank nimmt einen Euro pro Ausführung. Deutlichere Unterschiede gibt es bei den Transaktionskosten und Ordergebühren. Zwei Geschäftsbanken wurden als „sehr gut“ ausgezeichnet: die Targobank und die DKB Bank.



Immer mehr Broker buhlen mit einer Guthabenverzinsung auf dem Verrechnungskonto um neue Kunden. Große Veränderung hat es bei den Kosten zuletzt ansonsten nicht gegeben. „Das wird sich erst nach dem Verbot der Europäischen Union für das von Neobrokern genutzte „Payment for Order Flow“ ab 2026 einstellen“, sagt Balke. Die Europäische Union will die sogenannten „Payment For Order Flow“ (PFOF) verbieten, was Orders und auch Sparpläne teurer machen dürfte. Bisher und noch bis Mitte 2026 bekommen Broker und Banken von Marktplätzen oder ETF-Emittenten Geld, wenn sie Aktien oder ETFs an ihre Kundinnen verkaufen. Dieses Geschäftsmodell hat es vor allem Neobrokern ermöglicht, kostenlose Orders und Sparpläne anzubieten. Doch das könnte sich in den kommenden Jahren ändern. Noch gibt es die günstigen Angebote und Sonderaktionen aber.