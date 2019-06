Der Kunstmarkt ist mal wieder in Bewegung - aber vielleicht nicht so, wie die mittelständischen Auktionshäuser in Deutschland es sich wünschen. Die Milliardäre und Multimillionäre kaufen Blue Chips der Klassischen Moderne und zeitgenössische Siegerkunst weiter munter bei den beiden großen Kunstkonzernen Sotheby’s und Christie’s ein. Vor drei Wochen hat angeblich SAP-Gründer Hasso Plattner sich nach einem achtminütigen Bieterwettstreit für knapp 111 Millionen Dollar weitere Heuhaufen des französischen Impressionisten Claude Monet zugelegt (vor 33 Jahren haben waren die „Meules“ noch für 2,53 Millionen Dollar zu haben) - und knapp 19 Millionen Dollar für zwei zusätzliche Leinwände locker gemacht (Monet, Caillebotte). Bei der Abendauktion für zeitgenössische Kunst in New York setzte Sotheby’s mit 63 Losen fast 350 Millionen Dollar um; lediglich sieben Angebote kehrten unverkauft ins Depot zurück. Christie’s verkaufte vergangene Woche in Hongkong Kunstwaren für 327 Millionen Dollar - und setzte dabei vor allem mit Rekorden für jungen Positionen ein Zeichen.