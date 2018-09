Tauchsieder Was ist Geld?

Dabei hat schon eine ihre großen Randfiguren, Georg Friedrich Knapp, vor mehr als 100 Jahren darauf hingewiesen, wie defizitär der Geldbegriff der Ökonomen ist. Das so hübsch erdachte Marktgeld der Wirtschaftstheorie, so Knapp, sei in Wahrheit nur ein Derivat des Staatsgeldes, das seine Vorzüge als universelles Zahlungsmittel nur dann entfalten kann, wenn ein Souverän ihm Autorität und Gültigkeit verleiht. Seine Funktionsfähigkeit hängt eben nicht von einem consensus omnium der Kaufleute ab, sondern von der Protektion des Staates - und vom Vertrauen der Geldgesellschaft in den Emittenten des Geldes als Garant und Hüter seines Wertes: Kein Geld, so Knapp, ohne Legitimation und Deckung: „Im Anfang ist ein Staatsakt“, durch ihn wird Geld zu Geld: als ein gesetzliches Zahlungsmittel.