Tech-Aktien Das nächste große Ding

Jahrelang wurde künstliche Intelligenz überschätzt, doch inzwischen nutzen Banken sie bei Geldwäscheprüfungen, Versicherungen bei Schadensanalyse, Vermögensverwalter bei der Suche nach Aktien. In der Gesundheitsbranche werten Computer mit KI-Unterstützung Körperscans aus, neue Behandlungsmethoden und Medikamente kommen dank ihrer Hilfe schneller in den Markt. Dass KI auch stärker in der Produktion und Logistik eingesetzt wird, ist ein Hinweis darauf, dass sie sich etabliert.