Tech-Aktien Das nächste große Ding

Kay Tönnes, Fondsmanager des Antecedo Defensive Growth, der das WirtschaftsWoche-Ranking anführt, hat Enphase im Depot. Ende Januar sitzt Tönnes an einem regnerischen Freitagnachmittag in seinem Büro in Bad Homburg. Einziger Hingucker in den weiß getünchten Büroräumen mit den vielen Bildschirmen ist ein riesiges Foto der Frankfurter Skyline im Abendlicht. Die spartanische Einrichtung lenkt nicht ab. Tönnes ist ein Spezialist für Risikomanagement. Er investiert nicht in die innovativste Techentwicklung, sondern stets nur in Aktien aus dem Technologieindex Nasdaq 100, Enphase war also eher ein Zufallstreffer. Im Fonds steckt zudem stets noch eine Art Versicherung, die Verluste ausgleicht, wenn am Markt ein Unfall passiert – wie im vergangenen Jahr (siehe Chart).